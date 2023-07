La preparazione al ritiro di Dimaro in programma il 14 luglio non inizierà lo stesso giorno per tutti perché i Nazionali, che hanno giocato fino a metà giugno, avranno qualche giorno in più per raggiungere i compagni in Val di Sole. A riportare la notizia è l'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno.