Ritiro Dimaro: tornano i Nazionali, i tifosi sono pronti a sommergerli d'affetto

Il ritiro del Napoli a Dimaro è iniziato ma ancora non sono arrivati i top player che sono stati impegnati con le Nazionali nelle scorse settimane. Le prossime ore saranno decisivo per il loro ritorno.

Ritiro Napoli Dimaro: tornano i Nazionali

Napoli - Tornano i Nazionali del Napoli e lo fanno dopo le vacanze direttamente al ritiro di Dimaro. Come riportato da Repubblica i tifosi sono pronti a sommergere d’affetto Osimhen, Kavaratskhelia, il capitano Di Lorenzo e tutti gli altri. Non devono esserci nuvole sulla ripertenza dei campioni d’Italia e lo stesso discorso vale per Zielinski.