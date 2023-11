Rischio rinvio per Fiorentina-Juventus: attesa la decisione del prefetto

Serie A - Fiorentina-Juventus potrebbe essere rinviata si legge su Tuttosport. Si attende la decisione del prefetto in merito:

"Soltanto oggi si saprà se la sfida di domani tra Fiorentina e Juventus si giocherà. L’alluvione che ha colpito la Toscana ,soprattutto la zona di Prato oltre a quella limitrofa al capoluogo toscano - sette morti e due dispersi il bollettino di ieri sera - ha messo in ginocchio la sicurezza della zona per la viabilità andata in tilt a causa dell’esondazione di alcuni fiumi (la Lega ha disposto un minuto di raccoglimento prima di tutte le sfide di questa giornata in ricordo di chi ha perso la vita). Questo il motivo per cui la partita potrebbe essere rinviata in modo da consentire alle forze dell’ordine e non solo di concentrare i propri effettivi per l’emergenza".