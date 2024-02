Riscatto per Ostigard: da ceduto si prende la maglia da titolare, missione Giroud a San Siro

Napoli - Leo Ostigard ora vuole dimostrare a tutti che a Napoli può starci. Nel mercato di gennaio era stato praticamente ceduto: prima al Genoa nell'affare Dragusin e poi all'Udinese in quello con Perez. Alla fine però il centrale norvegese ha deciso di restare.

Rientra Ostigard e si aggiunge nella difesa a tre con Rrahmani e Juan Jesus, missione Giroud per lui. Il vichingo ha disfatto la valigia e ripreso l'ascia di guerra. Quando si pensava che fosse destinato ad essere usato come merce di scambio per l'arrivo di Perez dall'Udinese ecco il colpo di scena: la trattativa con i friulani si è arenata, Ostigard è rimasto in azzurro e lo ha fatto rubando l'occhio a Mazzarri con prestazioni più che convincenti. Non solo. Leo ha messo in campo garra e professionalità anche quando pensava che quella potesse essere l'ultima partita con il Napoli quest'anno. Ne parla Il Mattino.