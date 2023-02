Riscatto cartellino Giovanni Simeone: la decisione di De Laurentiis

Calciomercato Napoli - Il Napoli riscatterà il cartellino di Giovanni Simeone? E' fuori discussione che il Cholito sia un calciatore prezioso per Luciano Spalletti. L'argentino non ha un grande minutaggio ma quando entra in campo fa sempre gol pesanti che portano punti e vittorie alla causa azzurra. Il Napoli ha prelevato la scorsa estate Simeone dal Verona con la formula del prestito con diritto di riscatto legato a particolari condizioni.

Il Napoli riscatta Simeone dal Verona

Stando a quanto si legge questa mattina sul quotidiano Il Mattino, il presidente Aurelio De Laurentiis è rimasto stregato dal Cholito. Ragion per cui ha già dato indicazione all'area tecnica di definire il riscatto del cartellino dell'attaccante versando 17 milioni nelle casse dell'Hellas Verona. Insomma, a quanto pare, Cholito si è guadagnato la riconferma in questo Napoli.