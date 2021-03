Nuova data Juve-Napoli, telefonata decisiva ADL-Agnelli: tutti i retroscena sull'accordo

Ultimissime calcio Napoli - Juve-Napoli si gioca mercoledì 7 aprile alle 18.45: ieri il presidente della Lega Dal Pino su richiesta delle due società ha disposto la nuova data del rinvio del recupero della partita della terza giornata di andata . Messa la parola fine alla lunga telenovela con la data del 7 aprile. Una proposta dei due club. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de Il Mattino ieri si sono sentiti al telefono i due presidenti De Laurentiis e Agnelli e si sono accordati per questa data che va bene ad entrambe.

Il Mattino motiva le ragioni che hanno spinto il club azzurro a tendere la mano a quello bianconero per lo slittamento del recupero:

"Il Napoli eviterà il trittico terribile di tre trasferte in una settimana e la Juve avrò modo così di non giocare tre partite ravvicinate subito dopo la bruciante eliminazione in Champions League con il Porto. Questo era fin dal primo momento l’obiettivo del Napoli che ebbe un pour parler con la Lega subito dopo l’eliminazione in Europa League del 25 febbraio contro il Granada chiedendo se fosse possibile giocare più avanti il match con la Juve e non il 17 marzo che rappresentava la prima data utile per poter fissare la partita. L’eliminazione di martedì sera in Champions della squadra di Pirlo ad opera del Porto ha aperto un altro scenario e così ieri i due club si sono accordati sulla nuova data poi disposto dalla Lega