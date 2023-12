Rinnovo Zielinski, nuovo contatto tra De Laurentiis e l'agente: due big alla finestra, le ultime

Notizie Napoli calcio. Piotr Zielinski è in scadenza di contratto con il Napoli nel 2024 ed a oggi non si registrano significativi passi avanti nella trattativa. La volontà del giocatore sarebbe quella di restare in azzurro, ma va trovata la quadra economica e di durata del nuovo accordo.

Rinnovo Zielinski, gli aggiornamenti

Importanti aggionamenti sul possibile rinnovo di Zielinski con il Napoli arrivano dall'edizione odierna del Corriere dello Sport:

Nuovo contatto tra il Napoli e l’agente di Zielinski, Bart Bolek, per riaprire il discorso del rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2024. Sei mesi. Ovvero: a gennaio, tra dodici giorni, sarà un parametro zero. Inter e Juve ci hanno già provato seriamente.