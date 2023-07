Rinnovo Zielinski: non vuole spalmare l'ingaggio, resta andando in scadenza

Napoli - Piotr Zielinski vuole restare a Napoli e non ha voluto spingere per accettare il trasferimento alla Lazio in questa sessione di mercato. Problemi anche per il rinnovo nell'andare a spalmare l'ingaggio. Come riporta Il Mattino ci sono problemi per il rinnovo e la possibilità più concreta è quella di andare via il prossimo anno a zero perché in scadenza.