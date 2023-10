Rinnovo Zielinski: sa già che ADL gli chiederà una riduzione, le cifre

Rinnovo Zielinski Napoli, ci sono gli ultimi aggiornamenti da Il Mattino riguardo quella che sarà la trattativa tra il centrocampista polacco e il club azzurro che ora vuole provare a blindarlo.

Rinnovo Zielinski Napoli, le ultime

Napoli - Piotr Zielinski è un altro di quei giocatori leader del Napoli su cui bisognerà lavorare in questi mesi per provare a chiudere un contratto in scadenza nel 2024. Il centrocampista 29enne al momento ha un ingaggio da 3,5 milioni di euro a stagione e, nonostante abbia rifiutato le grandi offerte deli arabi quest'estate, sa già che De Laurentiis in caso di prolungamento gli chiederà una riduzione dello stipendio sul prossimo contratto.