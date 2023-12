Rinnovo Zielinski in stand-by, Il Mattino anticipa: la vicenda potrebbe concludersi così

Calciomercato Napoli - Il mercato di gennaio servirà al Napoli non solo per provare a rinforzarsi per salvare la stagione, ma anche e soprattutto per definire situazioni contrattuali delicate che riguarda giocatori dalla scadenza vicina o imminente. Tra tutti, c’è sicuramente Piotr Zielinski che ha la posizione più rischiosa di tutti considerando che a febbraio potrebbe già trovare intese con altre società in vista di giugno.

Mercato Napoli, Zielinski rinnoverà?

Come riporta Il Mattino oggi in edicola, finora l’incontro tra le parti è sempre saltati e ci sono stati appena contatti telefonici interlocutori. Inter e Juve, tra le altre, sono sulle tracce del centrocampista e l’agente sa di avere un vantaggio dalla sua data la situazione contrattuale, De Laurentiis invece ha fatto capire che si viaggia verso un ridimensionamento generale del monte ingaggi e per ora non forza la mano. L'impressione - riporta il giornale - è che si vada verso una soluzione last minute.