Rinnovo Zielinski in fase di stallo: c'è l'accordo, ma non ha ancora firmato

Oggi sulle pagine del Corriere del Mezzogiorno si parla - tra le altre cose - del rinnovo di Piotr Zielinski con la SSC Napoli.

Rinnovo Zielinski

Com'è noto, il centrocampista polacco quest'estate ha rifiutato un'offerta faraonica da 15 milioni di euro a stagione per trasferirsi in Arabia Saudita, all'Al-Ahli che poi invece ha comprato Gabri Veiga. Adesso sembra aver raggiunto un accordo con il Napoli per un rinnovo contrattuale a cifre ribassate, ma la trattativa è giunta in una "fase di stallo", anche perché Zielinski non ha ancora firmato.

Ultime notizie Napoli. L'accordo - scrive il Corriere del Mezzogiorno - prevede una decurtazione dell'ingaggio a 2,5 milioni di euro, con un contratto triennale che prevederebbe anche una clausola rescissoria da 30 milioni di euro. "La fumata bianca tarda ad arrivare e il giocatore dall’1 febbraio può firmare anche con un’altra squadra".