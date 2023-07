Rinnovo Zielinski, Il Mattino: deve valutare un rinnovo al ribasso a partire dal 2024, ecco quando arriverà la risposta

Calciomercato Napoli - Lo strano caso Piotr Zielinski, come scrive l’edizione odierna de Il Mattino. Perchè?

“Lotito sostiene che preferisca l'ingaggio al ribasso del Napoli alla sua offerta da 4 milioni ma la sensazione è che siano solo parole per far contento l'infelice Sarri. Lotito non ha voglia di rompere le uova nel paniere al fedelissimo De Laurentiis che in questi giorni sta cercando l'intesa con il polacco.

Zielinski deve valutare un rinnovo che è certamente al ribasso a partire dal 2024 ma che gli garantisce lo stesso stipendio (4,5 milioni di euro) per la prossima stagione. La risposta arriverà presto”