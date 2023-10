Rinnovo Zielinski, Gazzetta: sta aspettando di andare a parametro zero per scegliersi lui la squadra?

Calcio Napoli - Stando a quanto si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport non è finito l'interesse nei confronti di Piotr Zielinski da parte dei club dell'Arabia Saudita:

"Stesso discorso per il napoletano Piotr Zielinski, il cui rinnovo con il Napoli non è ancora arrivato nonostante l'attuale vincolo scada il 30 giugno 2024. Il polacco ha già detto no al trasferimento in Arabia: ripeterà la risposta e resterà alla corte di De Laurentiis per poi scegliere, da parametro zero, la squadra dove giocherà la prossima stagione?"