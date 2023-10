Rinnovo Zielinski, dopo il 'no' all'Al-Ahli attende ancora il rinnovo del contratto a vita: le ultime

Una situazione contrattuale da tempo in ballo e ancora irrisolta è quella che vede protagonisti Zielinski e il Napoli. Il centrocampista polacco in estate ha sorprendentemente detto no alla ricca offerta dell’Al Ahli e soprattutto ha detto no a Sarri che lo ha corteggiato a lungo.

Piotr Zielinski

Zielinski attende ancora il rinnovo

Come riporta La Gazzetta dello Sport, quando ormai sembrava dovesse andare via, De Laurentiis è riuscito a trattenerlo con un colpo d’ala e la prospettiva di un rinnovo che però ancora non è arrivato nonostante la ferma volontà del giocatore (e anche della sua famiglia) sia quella di finire la carriera a Napoli.

