Rinnovo Zielinski, disponibilità al taglio ma una mossa di ADL ha fatto saltare la trattativa: è vicino all'Al Ahli

Piotr Zielinski si sta allenando regolarmente ma sembra al passo d’addio, l’Al Ahli è pronto a chiudere nel corso di questa settimana con un’offerta di 23 milioni di euro al Napoli e un triennale di circa 15 milioni di euro a stagione al calciatore.

Piotr Zielinski

Zielinski vicino all'Al Ahli

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno, l’agente di Zielinski, Bartolomej Bolek, aveva dato la disponibilità a rinnovare al ribasso ma i margini per un accordo sono saltati quando De Laurentiis voleva ritoccare anche le cifre dell’anno previsto nell’attuale contratto in scadenza a giugno 2024, le sirene arabe poi sono diventate sempre più pressanti. Il Napoli ha già individuato le alternative: il sogno è Teun Koopmeiners dell’Atalanta.

