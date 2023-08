Rinnovo Zielinski, annuncio de Il Mattino: gli agenti hanno controfirmato l'offerta del Napoli

Dopo aver rifiutato il trasferimento in Arabia Saudita per i milioni degli sceicchi è arrivato il rinnovo di Piotr Zielinski con il Napoli. Il centrocampista polacco ha deciso di restare in azzurro.

Zielinski

Rinnovo Zielinski: c'è la firma

Napoli - Come annunciato da Il Mattino c'è l'accordo totale per il rinnovo di Zielinski con il Napoli. Tutto fatto per il centrocampista polacco, con i suoi legali che nella giornata di ieri hanno anche controfirmato l'offerta del club azzurro. Tre anni a tre milioni di euro.