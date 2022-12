Rinnovo Zaniolo con la Roma? Martedì il suo agente incontra Tiago Pinto: a giugno potrebbe partire per 30mln!

Nicolò Zaniolo attende dal febbraio scorso il rinnovo del contratto, ma la proprietà ha deciso di attendere. Ciò non toglie che in estate il club ha valutato il cartellino 50-60 milioni. Quanto basta perché il giocatore chieda un rinnovo all’altezza del valore dato, cioè con una parte fissa intorno ai 4 milioni.

Nicolò Zaniolo

L'agente di Zaniolo incontra la Roma per il rinnovo

Visti i rinnovi in casa Roma di altri calciatori, Zaniolo vorrebbe sentirsi al centro del progetto, come riporta La Gazzetta dello Sport, e questo significa firmare un rinnovo importante per non essere poi messo sul mercato. Inutile dire che il passare del tempo aiuta Zaniolo a ottenere ciò che vuole, abbassando il suo valore di mercato, che a giugno oscillerebbe intorno ai 30 milioni:

"Proprio per questo, al massimo entro i primi di febbraio il giallorosso vorrebbe che la trattativa entrasse nel vivo, proprio per certificare quel segnale d’interesse che attende. Da domani comunque, e prima di giovedì (probabilmente martedì), quando la Roma partirà per il Portogallo, il manager del giocatore, Claudio Vigorelli, incontrerà il g.m. Tiago Pinto. Ufficialmente il vertice è per il baby Tripi, appetito all’estero, ma l’intenzione è di parlare anche di Zaniolo".

