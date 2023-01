Il Mattino - Rinnovo Spalletti: De Laurentiis è convinto e vuole un incontro imminente, hanno già parlato a telefono

Luciano Spalletti può rinnovare con il Napoli e restare legato per molto tempo ai colori azzurri. C'è la possibilità di far scattare l'opzione per il terzo anno insieme tra Napoli e Spalletti, il progetto può durare a lungo ancora.

Calciomercato Napoli - Arrivano aggiornamenti di calciomercato per il Napoli riguardo il rinnovo di Luciano Spalletti. Questo quanto svrive Il Mattino:

De Laurentiis non ha dubbi che il prossimo anno sarà ancora Spalletti l’allenatore del Napoli, pensa a un incontro imminente per ribadirgli la volontà di far scattare l’opzione del terzo anno. E già durante le telefonate di auguri di fine anno i due hanno accennato a qualcosa sul futuro.

Il numero uno del club aspetterà quello che Spalletti ha da dirgli: il rinnovo, visto dal punto di vista del Napoli, è una cosa già fatta. La sensazione resta positiva anche per la scelta di Luciano, nonostante rimanderà la decisione definitiva in Primavera, la sensazione è che l’allenatore ha una voglia matta di portare avanti il progetto Napoli. Non c'è appuntamento per il rinnovo, ma per De Laurentiis le cose siano già fatte.