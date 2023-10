Politano ha convinto De Laurentiis: pronto il rinnovo fino al 2028, in settimana l'incontro

Ultime notizie che riguardano un altro rinnovo in casa Napoli. De Laurentiis si è convinto adesso e in settimana ci sarà l'incontro per chiudere il prima possibile l'accordo per prolungare insieme fino al 2028.

Rinnovi Napoli: altra firma in arrivo

Napoli - Arrivano aggiornamenti che riguardano il possibile rinnovo di un altro giocatore che ha convinto De Laurentiis e il Napoli. Secondo Il Mattino è previsto in settimana un incontro per prolungare il contratto di Politano dal 2025 al 2028 con relativo adeguamento economico.