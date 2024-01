Rinnovo Politano, CorSport: l'Al Shabab offre 13 milioni al Napoli e 18 in tre anni al calciatore, le ultime

Mercato Napoli. Il rinnovo di Matteo Politano con il Napoli resta in bilico: l'attaccante azzurro è corteggiato dal club arabo dell' Al-Shabab che mette sul piatto una ricchissima offerta sia per il calciatore che per il club di De Laurentiis.

Rinnovo Politano-Napoli, gli ultimi aggiornamenti

Gli ultimi aggiornamenti sul rinnovo di Politano arrivano dall'edizione odierna del Corriere dello Sport:

Tutta da scrivere la storia del rinnovo di Politano, in scadenza nel 2025. A Riyad c’è da domenica il suo agente, Mario Giuffredi: ha incontrato De Laurentiis, certo, e poi insieme con il presidente anche l’Al-Shabab, seriamente interessato al giocatore tanto da offrire 13 milioni per il suo cartellino e 18 milioni a lui, tra ingaggio e bonus vari, fino al 2027.