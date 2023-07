Rinnovo Osimhen: Victor si sta convincendo, slitta però la data della firma

Il Napoli sta chiudendo il rinnovo di Victor Osimhen e per questo motivo si continua a trattare e a tenersi in contatto tra De Laurentiis e l'agente Roberto Calenda. Ora arrivano delle nuove notizie che riguardano proprio come andrà a finire tra le parti.

Osimhen

Rinnovo Osimhen: le ultime sulla data

Napoli - Roberto Calenda è andato via da Dimaro e i primi tre giorni di serrate trattativa tra Aurelio De Laurentiis non sono stati sufficienti all’agente del capocannoniere del campionato per raggiungere un accordo. Ma il rinnovo di Osimhen fino al 2026 è sul tavolo e adesso fanno un po’ meno paura pure i rumors in arrivo dalla Francia.

Come rivelato da Repubblica Osimhen lo sa e anche per questo si sta convincendo sempre di più a rimanere con il Napoli. Il bomber si aspetta un robusto aumento di stipendio e vorrebbe inserire nel suo contratto una clausola rescissoria non troppo alta. Slitta tutto ad agosto.