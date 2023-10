Rinnovo Osimhen: Victor ora non firmerà nulla col Napoli, finto ottimismo di ADL

Il Napoli deve ancora capire se Victor Osimhen firmerà il rinnovo di contratto con il club azzurro. Lui che è in scadenza 2025 e potrebbe andar via già il prossimo anno se la situazione non si dovesse sistemare.

Osimhen

Rinnovo Osimhen Napoli, notizi sulla decisione

Napoli - Come svelato da Il Mattino, De Laurentiis finge ottimismo per quello che sarà il possibile rinnovo di Osimhen. Ma ora come ora Osimhen non firmerà alcuna offerta che abbia come mittente il Napoli. Pure le bozze che prevedono un nuovo ingaggio da 12 milioni di euro sono in stand by: la faccenda ha risvolti troppo delicati per essere risolti così facilmente.