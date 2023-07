Rinnovo Osimhen: variabile PSG, Napoli col fiato sospeso

C'è grande attesa a Napoli per capire quello che sarà il futuro di Victor Osimhen. Il capocannoniere dell'ultima stagione di Serie A è corteggiato da grandi club come anche il PSG, ma per partire bisognerà aspettare che si inneschi una reazione a catena. Come riportato da Cronahce di Napoli, c'è la variabile PSG che disturba il rinnovo di Osimhen con il Napoli. Molto dipenderà dal futuro di Mbappé che può passare a Liverpool o al Real Madrid, a quel punto il club parigino sferrerebbe l'assalto a Osimhen. Il Napoli resta con il fiato sospeso in attesa in attesa di capire come andrà a finire.