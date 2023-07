Rinnovo Osimhen: segnali positivi, fumata bianca entro 10 giorni

Aurelio De Laurentiis lavora con Roberto Calenda, l'agente di Victor Osimhen, per trovare l'intesa giusta per un rinnovo di contratto in vista dei prossimi anni. L'intenzione è quella di blindare il bomber nigeriano. In arrivo novità importanti con le ultime notizie.

Rinnovo Osimhen Napoli: trattativa De Laurentiis Calenda

Napoli - L'edizione odierna di Repubblica parla di quella che è l'attuale situazione per il rinnovo di Osimhen con il Napoli e svela aggiornamenti sulla trattativa. Continuano da settimane i dialoghi tra il manager Roberto Calenda e il presidente Aurelio De Laurentiis. Non dovrebbe essere difficile trovare l’intesa sull’aumento dello stipendio fino a 7 milioni a stagione. Resta da sciogliere il noto della clausola rescissoria. I segnali sono positivi e la fumata bianca potrebbe arrivare entro una decina di giorni.