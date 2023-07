Rinnovo Osimhen, prolungamento di 2 anni e maxi ingaggio: svelata l'offerta del Napoli

Calciomercato Napoli - Sono giorni decisivi per capire quale sarà il futuro di Victor Osimhen. A meno di clamorose offerte, si parla di almeno 150 milioni da consegnare al Napoli, il bomber nigeriano dovrebbe restare in azzurro e prolungare anche il suo contratto.

Come sottolinea l'edizione in edicola oggi de Il Mattino, la telenovela andrà avanti per tutta l’estate ed entrerà nel vivo al primo movimento di uno dei top player (da Mbappè a Kane) che innescherà il classico effetto domino. Il Napoli intanto ha offerto al suo bomber un prolungamento di 2 anni ed un ingaggio fino a 6 milioni di euro (più bonus).