Rinnovo Osimhen, preoccupazione ADL: trattativa in un limbo

Napoli - Il Napoli e i suoi tifosi ora iniziano ad essere preoccupati per questo rinnovo di Osimhen che continua a non arrivare. Lunga trattativa tra le parti che però sembra essere finita in un limbo da tempo come riportato dal Corriere dello Sport. La paura è che il giocatore arrivi al prossimo anno con solo 1 anno dalla scadenza e la possibilità di andare via a zero. L'intenzione è quella di provare a chiudere prima dell'inizio del campionato, con la prima partita il 19 agosto col Frosinone.