Rinnovo Osimhen: De Laurentiis ha già fatto una nuova offerta! La decisione

Nuova offerta di Aurelio De Laurentiis per Victor Osimhen. Secondo i colleghi de Il Mattino pare che sia stata già formulata l'offerta all'attaccante nigeriano per prolungare il suo contratto con gli azzurri.

De Laurentiis Osimhen

Calciomercato Napoli: rinnovo Osimhen, offerta di De Laurentiis

Napoli - Ci sono importanti notizie di mercato per il Napoli e i suoi tifosi. Al momento nessuno ha presentato i 160 milioni chiesti dal Napoli per Osimhen e difficilmente arriverà tale offerta in questa sessione, inoltre, lui non spinge per andar via perché a Napoli sta bene in tutti i sensi. Il club azzurro tratta il rinnovo di Osimhen che è in scadenza 2025 e potrebbe firmare per ulteriori 2 anni per permettere al Napoli di venderlo con calma magari il prossimo anno.

Infatti, la società sta valutando questa possibilità di rinnovare il contratto di Osimhen fino al 2027 e inserire una clausola rescissoria intorno ai 100 milioni di euro. Secondo Il Mattino De Laurentiis pare abbia già fatto una nuova offerta per il rinnovo del giocatore sulla base di 7 milioni di stipendio esclusi bonus e ora la decisione arriverà quando sarà definita la clausola.