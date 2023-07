Rinnovo Osimhen Napoli: presto si scatenerà una reazione a catena

Il Napoli non vuole perdere Victor Osimhen in questa sessione di calciomercato, per lasciarlo andar via allora chiede cifre folli. Si defilano alcuni club, ma presto potrebbe innescarsi una reazione a catena importante.

Rinnovo Osimhen Napoli

Calciomercato Napoli: rinnovo Osimhen, le ultime

Napoli - Victor Osimhen è il pezzo pregiato del Napoli di De Laurentiis che per lui ha fissato un prezzo molto alto chiedendo cifre tra i 150 e 180 milioni di euro per lasciarlo andare subito. Con il primo movimento di un top player in attacco (si pensa possa essere Mbappè) che si scatenerà poi una reazione a catena con un movimento di attaccanti importante che può coinvolgere anche il nigeriano del Napoli. Su tutti può essere proprio il PSG a puntare su Osimhen che, intanto, il Napoli prova a blindare con un rinnovo di contratto.

Il giocatore è in scadenza 2025 e la società punta a portarlo fino al 2027 con uno stipendio da top player di oltre 7 milioni a stagione. Ora De Laurentiis e il suo agente Roberto Calenda lavorano per risolvere la questione della clausola rescissoria che sarà inserita per permettere a Osimhen di andare via senza troppe pretese dal Napoli e per far incassare anche una cifra importante al club azzurro (si parla di circa 100 milioni). Sembra, invece, essersi defilato il Bayern Monaco.