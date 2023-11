Rinnovo Osimhen Napoli: è passato in secondo piano, il tempo non premia ADL

Situazione particolare quella tra Osimhen e il Napoli per quanto riguarda il rinnovo di contratto. L'attaccante nigeriano è in scadenza 2025 e sembrava ad un passo il suo rinnovo. Niente da fare al momento, Victor è ancora in scadenza.

Rinnovo Osimhen Napoli: le ultime

Napoli - Come riporta Il Mattino è inutile dire che in questo momento la questione del rinnovo di Osimhen col Napoli è passata in secondo piano. Ma il tempo, però, non strizza certo l'occhio a De Laurentiis che nell'ultima uscita pubblica aveva anche lanciato l'allarme riguardo una stretta di mano che non ha poi visto sviluppi.