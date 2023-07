Rinnovo Osimhen: sacrificio del Napoli, l'offerta di De Laurentiis per convincerlo

Il Napoli prepara una nuova offerta con Aurelio De Laurentiis per convincere Victor Osimhen a rinnovare e restare almeno un altro anno al Napoli. Il club azzurro sta trattando con il suo agente con il presidente in prima persona. Dopo un primo tentativo, non andato a buon fine, è pronto il rilancio.

Osimhen

Rinnovo Osimhen Napoli: il rilancio di De Laurentiis

Napoli - Come riportato da Il Mattino il Napoli con il presidente De Laurentiis sta provando a trattenere e blindare l'attaccante nigeriano. Victor Osimhen è in scadenza 2025 e gli è stato proposto un primo rinnovo di contratto per altri due anni da aggiungere rispetto quello attuale con un adeguamento di stipendio.

Niente da fare però, con il giocatore e il suo agente che non sono rimasti entusiasti dai 6 milioni più bonus offerti dal Napoli per prolungare con Osimhen. Ecco che allora sarà pronto un nuovo rilancio con il Napoli disposto ad un sacrificio per farlo restare. Si parla di un'offerta di stipendio di 7 milioni di euro con poi i bonus che dovranno essere aggiunti. In più l'inserimento di una clausola rescissoria per lasciarlo partire senza troppe pretese i prossimi anni.