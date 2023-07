Rinnovo Osimhen Napoli, nuovo incontro! Sacrificio di ADL, alzerà l'offerta

Il Napoli vuole tenere a tutti i costi Victor Osimhen ancora almeno per una stagione e tratta il rinnovo di contratto visto che è in scadenza 2025 e sono tanti i top club pronti a fare follie per lui. De Laurentiis allora si cautela e alza l'offerta.

Napoli - Già andato di scena il primo incontro tra De Laurentiis e Calenda (manager di Osimhen) per trattare il rinnovo di contratto visto che l'attaccante è in scadenza nel 2025 e restando rischierebbe la prossima estate del 2024 di perdere tantissimo valore al suo cartellino.

Si tratta allora per il rinnovo di Osimhen col Napoli e secondo Il Mattino ci sarà un ritocco dell'ingaggio. Per il momento però c'è stata la fumata grigia. Sul piatto ci sarebbe pronta un'offerta di altri due anni con uno stipendio che passerebbe dagli attuali 4,5 a 6 milioni di euro più bonus per Osimhen, ma occhio a rilanci.

In questi prossimi giorni le parti si incontreranno di nuovo e non è escluso che De Laurentiis sia disposto ad un ulteriore sacrificio pur di rinnovare il contratto di Osimhen col Napoli. Pronta una maxi offerta da 7 milioni a stagione esclusi bonus che varierebbero in base al numero di gol, agli assist e anche i trofei di squadra.