Rinnovo Osimhen-Napoli, Gazzetta: accordo fino al 2027. Ingaggio monstre, superato l'ostacolo clausola

Napoli Calcio - Il Napoli e Victor Osimhen insieme fino al 2027 si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport che svela i contenuti del rinnovo contrattuale che De Laurentiis e l'entourage del centravanti hanno messo finalmente raggiunto dopo un'estate di tira e molla con non poche tensioni.

Ecco cosa si legge sulla Gazzetta dello Sport:

"La firma, per la verità, non è ancora arrivata ma l’ok al blitz in Marocco testimonia come tra il giocatore e il club sia tornato il sereno dopo la “burrasca social” di fine settembre.

«È stato solo uno stupido errore di un individuo - ha detto ieri Victor - e poi abbiamo risolto tutto, quindi sono soddisfatto». Al punto che dovrebbe presto rinnovare, allungando di altre due stagioni, a fronte di un nuovo ingaggio da oltre 10 milioni netti a stagione. Il nodo della vicenda, però, resta la clausola: il Napoli la voleva da oltre 150 milioni, Victor e il suo entourage non oltre i 120. Se siamo alle firme, allora anche questo ostacolo è stato superato".