Futuro Osimhen: niente rinnovo a Dimaro, Calenda stamattina andrà via

Roberto Calenda, agente di Victor Osimhen, andrà via da Dimaro in queste prossime ore. Non ci sarà la firma del prolungamento nel ritiro del Napoli perché non c'è fretta, da entrambe le parti. Il club e il procuratore non hanno raggiunto ancora un'intesa.

Osimhen

Rinnovo Osimhen Napoli: Calenda lascia Dimaro

Napoli - Non c'è la fumata bianca come racconta Il Mattino. Non ci sarà un rinnovo imminente per Osimhen con il Napoli, nonostante la riservatezza di una trattativa che non sembra per nulla semplice. Le parti continuano a parlare senza entrare nei dettagli e Osimhen non ha fretta di firmare un nuovo contratto, lo stesso vale pure per il Napoli.

Questa mattina, intanto, Calenda andrà via da Dimaro. Ha parlato sia con Meluso che con Micheli e Mantovani, poi a pranzo ha incrociato anche De Laurentiis. Non c'è nessuna intenzione di spingere sull'acceleratore. Il giocatore punta ad un aumento importante rispetto i 4 milioni dell'attuale stipendio.