Rinnovo Osimhen Napoli: ADL ha ancora qualche freccia nel proprio arco, c'è una sensazione

Ultime notizie che riguardano il Napoli per quello che sarà il futuro di Victor Osimhen che vive una situazione tra rinnovo e addio con la società di De Laurentiis che in mente qualche mossa da fare.

Rinnovo Osimhen Napoli: le ultime notizie

Napoli - Per il momento, come riporta Il Mattino, il nuovo contratto di Osimhen con il Napoli non ha fatto alcun passo in avanti. L'impressione è che per Osimhen l'avventura in Serie A è arrivata al capolinea: punta a un altro campionato, magari la Premier League che ha sempre desiderato. Con il contratto in scadenza nel 2025, la prossima estate potrebbe già andare via e per una cifra al di sotto dei 100 milioni. De Laurentiis però ha ancora qualche freccia nel proprio arco e bisognerà aspettare.