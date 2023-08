Rinnovo Osimhen, De Laurentiis pensa alla formula "Cavani"! CorSport: ecco l'ultima strategia del patron del Napoli

Notizie Napoli calcio. Il futuro azzurro di Victor Osimhen resta in bilico: il centravanti del Napoli non ha ancora raggiunto l'accordo con il club di De Laurentiis per il rinnovo di contratto ed è seguito sempre con attenzione dall'Al-Hilal.

Rinnovo Osimhen, la strategia di De Laurentiis

Della situazione Osimhen ne ha parlato l'edizione odierna del Corriere dello Sport, svelando l'ultimo piano ideato dal presidente De Laurentiis per convincere il bomber nigeriano:

Il Napoli vorrebbe portare il contratto di Osimhen sino al 2027, dunque allungandolo per un biennio, con clausola o meglio senza. Ed a quel punto, bisogna fare il prezzo e magari aggiungere pure una postilla o stringersi la mano o rifugiarsi in un gentlemen’s agreement, come avvenne per Cavani. Firma, accordiamoci e tra dodici mesi, estate 2024, io ti accontenterò. Edy non se ne pentì, Adl neppure.