Rinnovo Osimhen, De Laurentiis e Calenda in tribuna al Maradona. Cdm - Occasione per un altro incontro

Nel pomeriggio si giocherà Napoli-Cagliari allo stadio Diego Armando Maradona. Fischio d'inizio fissato alle ore 18 e, sulle tribune dell'impianto di Fuorigrotta, ci saranno due personaggi importanti, ai fini del rinnovo di contratto di Osimhen.

Victor Osimhen

Calenda e De Laurentiis al Maradona

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno, in tribuna ci saranno il presidente De Laurentiis e Roberto Calenda, procuratore di Osimhen. Potrebbe essere l’occasione per un altro incontro nella mappa d’avvicinamento al rinnovo del contratto di Osimhen fino al 2026, il Napoli vorrebbe riuscirci entro la fine dell’anno solare.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli