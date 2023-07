Rinnovo Osimhen, De Laurentiis alza ancora l'offerta per provare a farlo accettare: il punto

Calciomercato Napoli - Il Napoli lavora al futuro ma anche al presente. Questa sessione di mercato sarà decisiva per capire quale sarà il futuro di Victor Osimhen col Napoli. Sul nigeriano ci sono numerose squadre europee, ma nessuna sembra intenzionata a pagare la cifra richiesta da De Laurentiis per cederlo.

Come riportato dai colleghi dell'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, sul futuro di Osimhen permane uno stato d’attesa: al momento non ci sono né l’offerta indecente di circa 180 milioni di euro né l’accordo per il prolungamento del contratto.

I contatti telefonici tra De Laurentiis e Calenda sono frequenti. Il Napoli riflette con Roberto Calenda, l’agente di Osimhen, su una proposta d’ingaggio da 6,5 milioni di euro più 1 di bonus con la possibilità di definire anche una clausola rescissoria (magari intorno ai 100 milioni) valida dall’estate 2024.