Rinnovo Osimhen, CorSport: nuovo incontro Calenda-De Laurentiis, un braccio di ferro durato 4 ore

Calciomercato Napoli - Come si legge questa mattina sul Corriere dello Sport ieri è andato in scena un altro faccia a faccia tra De Laurentiis e Calenda a Rivisondoli:

"Quando Roberto Calenda compare a Rivisondoli, all’Acqua Montis Resort, è da un po’ cominciato un nuovo giorno, fa un bel caldo secco, in albergo non c’è più nessuno, sono al campo, e Aurelio De Laurentiis è lì che lo aspetta: alle undici del mattino, nella quiete del silenzio, è così bello starsene a chiacchierare di un contratto in cui ognuno deve tirar fuori il meglio di sé.

Ma quando Roberto Calenda, che è il manager di Osimhen, se ne va, sono volate via quattro ore e forse di più, c’è stato modo di divagare su cifre e metodi, di impiantare qualcosa che sembra assai più di un’idea e che però non è ancora un accordo, e forse per stanchezza o anche no, poi hanno deciso di lasciarsi così, senza un pizzico di rancore.

C’erano stati già tre appuntamenti, tre a Dimaro e quattro a Rivisondoli, ma ormai anche i taccuini sono sfiancati e l’ottavo – a memoria d’uomo – è il più lungo di tutti, un amabile braccio di ferro che è servito per impostare qualcosa o anche no".