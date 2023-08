Rinnovo Osimhen, chiesti 10 mln netti di ingaggio e ADL vuole una clausola da 160mln: spunta una certezza sull'accordo

Gli arabi del Pif sono spariti dopo aver fatto irruzione la scorsa settimana nella faccenda di Osimhen. L'agente Calenda ha lasciato Castel di Sangro ma già questo week end potrebbe tornare.

Victor Osimhen

Rinnovo Osimhen gli ostacoli da superare

Come riporta Il Mattino, la clausola che vuole Osimneh è in ogni caso troppo bassa: 110 milioni di euro. De Laurentiis vuole una penale non inferiore ai 160 milioni, ma è pronto a portarla a 150 (valida solo in una breve finestra di luglio 2024). Vuole restare e resterà al Napoli ma il rinnovo è una vicenda delicata: Osimhen sogna uno stipendio netto di 10 milioni. Il Napoli può arrivarci ma mettendo dentro bonus legati ai gol e premi legati al ritorno in Champions e al percorso nella coppa dalle grandi orecchie. Calenda è rassicurante con l'attaccante che, al contrario del Napoli, non ha tutta questa fretta a firmare.

