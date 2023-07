Rinnovo Osimhen, arriva l’offerta di De Laurentiis! Repubblica: un biennale da 14mln soddisfa Victor, nodo clausola

Ultime notizie Napoli - Victor Osimhen è apparso felice, forse anche emozionato. Altro che mal di pancia, come racconta l’edizione odierna di Repubblica.

“Osimhen in maglia azzurra è felice: ci sono i presupposti per risolvere la questione contrattuale. Il suo agente sta trattando con De Laurentiis, al momento non sono arrivate offerte irrinunciabili e il presidente dovrebbe essere pronto a formulare la sua offerta: biennale da 7 milioni, che soddisferebbe il giocatore.

Il nodo da risolvere è la clausola rescissoria. Adl la vorrebbe da almeno 150 milioni, il nigeriano e il suo entourage spingono per una cifra più bassa: non oltre i 100 milioni”