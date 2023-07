Rinnovo Osimhen: apertura di Calenda, chiacchierata a quattr'occhi. Garcia ha una speranza

Il Napoli tratta il rinnovo di Osimhen e ora potrà provare ad aprire una trattativa con il suo agente Roberto Calenda che da un momento all'altro ha aperto al club azzurro sui propri canali ufficiali.

Rinnovo Osimhen: apertura di Calenda

Napoli - La prima mossa nella partita a scacchi l’ha fatta il procuratore di Victor Osimhen. «Leggo che non vorremmo rinnovare il contratto con il Napoli in estate e che prima sarebbe nostra intenzione valutare tutte le opportunità sul mercato: ma è una fake news», così scritto sul suo account social Roberto Calenda che ora passa la palla al club di Aurelio De Laurentiis. Come riportato da Repubblica il nigeriano valuterà l'offerta del Napoli ed è pronto a restare se soddisfacente. Non ha puntato i piedi.

Rudi Garcia lo aspetta a Dimaro. Il Napoli ha vertice di mercato proprio per discutere di Osimhen nelle ultime ore. Possibilità di una chiacchierata a quattr’occhi ora al suo arrivo in ritiro. La situazione in questo caso è destinata a sbloccarsi da un momento all’altro.