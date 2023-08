Rinnovo Osimhen, ADL illustra l'ambizioso progetto per trattenerlo: scudetto-bis, Champions e sogno mondiale per club

In casa Napoli tiene banco sempre la questione rinnovo di Victor Osimhen, con il suo agente Calenda pronto a parlare nuovamente con De Laurentiis nel ritiro di Castel di Sangro.

De Laurentiis spiega il suo progetto ad Osimhen

Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de Il Mattino, Aurelio De Laurentiis ha parlato a lungo con la stella nigeriana, spiegandogli personalmente il suo ambizioso progetto per la prossima stagione che lo vede al centro di tutto. Vuole un Napoli che punti allo scudetto-bis, che voli in Champions e che lotti per qualificarsi al primo mondiale per club organizzato.

