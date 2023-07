Rinnovo Osimhen: sarà affrontato in queste settimane, non ci sono super offerte

Napoli - Il Napoli tratta il rinnovo di Victor Osimhen in vista delle prossime settimane, ci sono continui aggiornamenti sull'affare.

Rinnovo Osimhen Napoli: le ultime

Ma intanto è caldo il tema del rinnovo di Osimhen: perché, come riporta Il Mattino, Calenda lascia intendere che la questione del nuovo contratto, visto che super offerte ancora non ce ne sono, potrebbe essere affrontato proprio in queste settimane. Blindare Osimhen? Non sembra esserci, in ogni caso, particolare fretta da parte di De Laurentiis, visto che ci sono ancora due anni di contratto.