CorSport - Il Napoli blinda Kvaratskhelia: rinnovo ed investitura da leader, la situazione

Il Napoli blinda Khvicha Kvaratskhelia. Lo scrive questa mattina il Corriere dello Sport che annuncia la mossa definitiva di Aurelio De Laurentiis che chiuderà di fatto qualsiasi tipo di discorso sul futuro del numero 77 degli azzurri. L'obiettivo del club è quello di rendere Kvara il manifesto, il simbolo del Napoli che verrà. La partenza di Victor Osimhen sarà per il georgiano rappresenterà l'investitura da leader a tutti gli effetti della rosa.

Napoli-Kvara: pronto il rinnovo

De Laurentiis, prima del match contro il barcellona in Champions League, dichiarò sul futuro di Kvaratskhelia: "Io proteggo il contratto e il lavoro di Khvicha. Tutto sarà chiaro alla fine di maggio". Una dichiarazione importante da parte del numero uno della SSC Napoli che non ci pensa nemmeno a privarsi di un calciatore come il georgiano. Novità sono attese all'orizzonte quando dovrà esserci chiaramente un incontro tra ADL e l'agente di Kvara. Il Napoli vuole adeguare senza dubbio il contratto del calciatore. Intende farlo in maniera importante perché Kvara deve essere il simbolo della nuova stagione.