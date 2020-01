Rinnovo Mertens, Tuttosport: De Laurentiis ha alzato l'offerta, il belga ci pensa ma occhio all'Inter che non molla la presa

Calcio mercato Napoli - L'Inter ha in animo di ingaggiare Mertens a parametro zero per la prossima stagione su insistenza di Lukaku.

Calciomercato SSC Napoli, Mertens tentato dalla firma sul rinnovo ma l'Inter insiste

Secondo quanto riferisce Raffaele Auriemma su Tuttosport:

"Tuttavia le trattative di rinnovo col Napoli stanno andando avanti. De Laurentiis ha alzato l’offerta con un biennale da 3,3 milioni a stagione più bonus a fronte dei 4,5 percepiti attualmente. Mertens è tentato dalla firma, perché è molto legato alla squadra azzurra e alla città partenopea. È possibile che nel caso De Laurentiis arrivasse a offrire 3,5 milioni, il belga avrebbe meno remore ad accettare il nuovo accordo. Trattative di rinnovo anche per Callejon, che nel frattempo vede scemare la possibilità di raggiungere Benitez in Cina".

