Rinnovo Mertens, Il Mattino: fumata azzurra, accordo solo da ratificare per il rinnovo! Bonus Champions e per i gol, tutte le cifre del nuovo contratto

Ultime notizie calcio Napoli - Arrivano notizie incoraggianti sul Napoli relative al futuro di questa squadra. Nella giornata di ieri, infatti, è andato di scena un incontro tra il patron Aurelio De Laurentiis e Dries Mertens per discutere il rinnovo. Stando a quanto raccontato stamattina dal quotidiano "Il Mattino" oggi in edicola, la fumata bianca (o per meglio dire "azzurra") sarebbe davvero vicinissima. Queste le cifre di questo nuovo accordo: due anni di contratto a 4 milioni di stipendio base più bonus di 500mila euro legato al numero di gol (200mila euro) e alla qualificazione in Champions League (300mila euro). Ma non è tutto. Già, perché al momento della firma (se ci sarà), arriverà un ulteriore bonus di 2 milioni. Nel corso dell'incontro l'aria è stata molto cordiale e serena dal momento che la volontà di entrambi era quella di prolungare questo contratto, in scadenza in estate, con questa intesa che ora sembra solo da ratificare. E' stata una occasione anche per discutere di quanto successo in stagione (a partire dal caos multe), con le parti che si aggiorneranno nei prossimi giorni per definire gli ultimi dettagli e mettere tutto nero su bianco. Sempre stando a quanto si legge sul noto quotidiano, la volontà di Mertens è sempre stata quella di dare priorità al Napoli e per questo non ha mai ascoltato le offerte provenienti da Inter e Chelsea.

