Rinnovo Mertens, Il Mattino: situazione aperta ad ogni esito, su di lui restano l'Inter ed i club di Premier

Ultimissime mercato Napoli - La situazione più scottante da gestire in casa Napoli è senza ombra di dubbio quella legata a Dries Mertens. Gli azzurri, infatti, sono al lavoro per rinnovare il contratto che scadrà questo 30 giugno ma al momento la trattativa sembra essere giusta ad un punto morto dopo l'incontro tra il giocatore ed il presidente De Laurentiis di un mese fa in cui sembrava esserci stata l'accelerazione definitiva. Al momento, stando a quanto riportato dal quotidiano "Il Mattino", si tratta di una operazione aperta ad ogni esito: l'ex PSV, dunque, tanto può restare quanto potrebbe salutare. Su di lui restano vigili l'Inter e diversi club di Premier League, con l'ultima decisione che, per ovvie ragioni, spetterà a lui dopo sette stagioni condite da 121 gol in maglia azzurra che lo rendono, al momento, il marcatore più prolifico della storia del Napoli insieme a Marek Hamsik.

