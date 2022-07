Rinnovo Mertens, Il Mattino: quelle parole di Giuntoli lasciano aperta la aperta

Dove è chiaro che siamo ormai ai titoli di coda, lo rivela Cristiano Giuntoli durante la conferenza stampa tenutasi nel ritiro di Dimaro. La mail dei legali di Mertens (la richiesta di rinnovo per un anno con 4 milioni netti di ingaggio, 2,4 di stipendio e 1,6 alla firma, più bonus e il 10 per cento di commissione) ha fatto calare il gelo, come riporta Il Mattino:

Dries Mertens

Mertens sarà addio poche speranze di rinnovo

«Noi una controproposta l'abbiamo fatta: 5 milioni lordi. Lui ha detto di no. Ha un rapporto personale con Aurelio, se ci sono ancora margini lo sanno solo loro due». Ma non ce ne sono.

