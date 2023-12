Fanno discutere le sue ultime prestazioni, i tifosi sono spaccati su di lui ma per Alex Meret ci sono pochi dubbi.

Alex Meret

Rinnovo automatico per Meret

Come riferisce l'edizione odierna de Il Mattino, sarà rinnovo automatico pronto a essere esercitato fino al 2025, poi il manager Pastorello spera in un altro incontro per definire un nuovo ingaggio. In ogni caso, serve serenità.

