Rinnovo Kvaratskhelia, per ADL non è una priorità: richieste elevate, il georgiano ha preso una decisione

L'agente di Kvaratskhelia aspetterà ancora qualche giorno la telefonata di De Laurentiis. Pochi giorni per un incontro che il patron azzurro continua a rinviare: Jugeli e Cristian Zaccardo non intendono iniziare un braccio di ferro con De Laurentiis che vuole aspettare per avviare una trattativa per il ritocco dell'ingaggio.

Khvicha Kvaratskhelia

Rinnovo Kvaratskhelia, De Laurentiis prende tempo

Come riporta l'edizione odierna de Il Mattino, per il presidente del Napoli, al solito, il rinnovo non è una priorità. Kvara avanzerà la sue richieste: 6 milioni per il rinnovo e 90 milioni di euro la clausola rescissoria. Non sarà facile rinnovare a queste condizioni e non è detto che De Laurentiis sia intenzionato ad aprire a un rinnovo. Kvara ha accettato di restare al Napoli nonostante le offerte della Premier (su tutte il Newcastle). Non alzerà polveroni anche se tutto resterà come è adesso (1,2 milioni di euro).

